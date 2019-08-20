المسابقات تعقد ورشة عمل لأندية الدرجة الثالثة

المواطن - مروة نبيل

عقدت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم ورشة عمل مع ممثلي أندية دوري الدرجة الثالثة، وذلك لشرح آلية الدوري بعد تحويل تنظيمه إلى اتحاد الكرة.

وحضر الورشة التي عُقدت، ظهر اليوم الثلاثاء، في القاعة الكبرى بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي في الرياض، مندوبو الأندية ومسؤولو اللعبة في مكاتب الهيئة العامة للرياضة.

وقدم رئيس اللجنة نعيم البكر شرحًا حول آلية تنظيم الدوري، وتحويل مسابقات الفئة السنية لتكون بتنظيم الاتحاد السعودي، وتم استعراض خطة النقل الزمنية لمسابقات تحت 19 و17 عامًا في موسم 2020/ 2021، وبطولة تحت 15 و13 عامًا لموسم 2021 و2022.

وتمت الموافقة خلال ورشة العمل التي عُقدت اليوم على دمج تصفيات كأس خادم الحرمين الشريفين للمناطق مع دوري الدرجة الثالثة.

وقدم رئيس لجنة المسابقات شرحًا كاملًا حول آلية توزيع الأندية وعدد المقاعد المؤهلة إلى المرحلة النهائي من بطولة الدوري.