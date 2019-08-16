المستنقعات والبعوض يهددان صحة سكان حي المطار بجازان

المواطن- خالد الأحمد- جازان

رصدت عدسة “المواطن”، مساء اليوم الجمعة، انتشار المستنقعات بشكل كبير في عدد من الأراضي الفضاء بحي المطار في مدينة جيزان، وخصوصًا في ملحق حي المطار وبالقرب من شارع الأمير فيصل بن فهد وجامع النور، منذ عدة أيام، دون ردمها من قبل أمانة المنطقة.

وتسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت على منطقة جازان نهاية الأسبوع الماضي في تكوُّن المستنقعات والبحيرات المائية في عدد من الأراضي الفضاء بحي المطار، وأصبحت بيئة لتوالد وانتشار البعوض الناقل للأمراض.

واشتكى عدد من سكان حي المطار من انتشار عدد كبير من المستنقعات التي تجاهل ردمها من قبل أمانة جازان، وباتت تشوه منظر الأحياء، حيث تنبعث منها روائح كريهة، ويتجمّع حولها البعوض والحشرات بشكل كبير؛ مما يهدد راحة السكان وصحتهم بنقل الأمراض المعدية مثل حمى الضنك، وداء الفيل، وغيرها.

وأشار الشاكون إلى أن هناك عددًا من المستنقعات تنتشر بجوار مباني المدارس الأهلية للبنين والبنات، وبالقرب من ممشى ملحق حي المطار، وباتت تشكل خطرًا على صحة الطلاب والطالبات، ومخاوف أولياء أمورهم من إصابتهم بلدغات البعوض الناقل للأمراض، وذلك لقرب بداية العام الدراسي الجديد.

وطالب الشاكون، مسؤولي أمانة المنطقة وبلدية جازان بسرعة التدخل ورش المبيدات المكافحة للبعوض وردم تلك المستنقعات والبحيرات المنتشرة بحي المطار وملحق حي المطار بصورة عاجلة، وإنهاء معاناة السكان من انتشار البعوض الناقل للأمراض المعدية، وذلك بعد تجاهل ردم المستنقعات، وغياب فرق الرش عن أداء واجبها خلال الأيام الماضية.