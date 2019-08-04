المسحل: المفاوضات مع رينارد كانت سهلة
مؤكدًا أنه كان يُتابع الأخضر

المسحل: المفاوضات مع رينارد كانت سهلة

2019/08/04
الساعة 8:46 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

أشاد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل، بالمدرب الفرنسي هيرفي رينارد، مؤكدًا أن المفاوضات معه لتدريب المنتخب الوطني كانت سهلة.

وتحدث ياسر المسحل عن سبب التعاقد مع رينارد، قائلًا: “كانت هناك معايير وضعناها لاختيار المدرب الجديد للمنتخب، والاختيار وقع على الفرنسي هيرفي رينارد”.

وتابع رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم تصريحاته خلال المؤتمر الصحافي الخاص لتقديم مدرب الأخضر الجديد، قائلًا: “كانت المفاوضات مع رينارد ولله الحمد سهلة، وما ساعدنا أكثر هو متابعته السابقة للمنتخب”.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد أعلن قبل بضعة أيام عن تعاقده مع هيرفي رينارد لتدريب الأخضر، بعد مسيرة تدريبية مميزة مع منتخبات زامبيا، أنجولا، كوت ديفوار والمغرب.



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