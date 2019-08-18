المسعود ينفي وجود خلافات بين بلعمري وإدارة الشباب

المواطن - مروة نبيل

كشف مدير المركز الإعلامي بنادي الشباب، أحمد المسعود، حقيقة الأنباء المتداولة بشأن وجود خلافات بين مدافع الفريق الأول لكرة القدم، الجزائري جمال بلعمري والإدارة الشبابية.

وقال أحمد المسعود خلال تصريحاته لإذاعة “يو إف إم”: “من حق اللاعب أن يطالب بتحسين عقده، لكن لا صحة لما يشاع عن وجود خلاف بين جمال بلعمري وإدارة الشباب”.

وكشف المسعود تفاصل إصابة المدافع الجزائري، وقال: “تعرض جمال بلعمري لإصابة خلال التدريب، كان يعاني من إصابة سابقة بنفس الموضع، وقد يحتاج لتدخل جراحي سيبعده عن الفريق لقرابة الشهر”.

وأشار مدير المركز الإعلامي بنادي الشباب إلى أن الإدارة ستعلن عن صفقة جديدة خلال الأيام القادمة، مضيفًا: “سيكون اللاعب اسمًا يليق باسم نادي الشباب”.

وتابع خلال تصريحاته الإذاعية قائلًا: “سيكون الموسم المقبل أفضل من الماضي بإذن الله، لدينا جماهير متعطشة لعودة الفريق لما كان عليه”.

وأضاف: “الشراكة مع الدفة تعتبر نجاحًا يحسب لإدارة النادي، والإدارة تسعى لتوفير المزيد من الرعاة لنادي الشباب”.