مواطن أربعيني .. الإطاحة بالـ معتدي على فتاة بمكة

المواطن - مكة المكرمة

ألقت شرطة مكة القبض على مواطن في العقد الرابع من العمر اعتدى على فتاة في مكة المكرمة.

وقال المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي، إنه إشارة لما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت وسم (معتدي على فتاة بمكة) والذي يظهر فيه قيام شخص بالاعتداء على امرأة في أحد الأحياء السكنية بمكة المكرمة.

وتابع الغامدي: أسفرت التحريات وإجراءات البحث والاستدلال عن تحديد هوية المتهم الذي ظهر بمقطع الفيديو والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الرابع من العمر، حيث جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وكانت “المواطن” قد نشرت في وقت سابق مطالبات الأهالي بسرعة التحرك والقبض على المعتدي وتقديمه للجهات المختصة لمحاسبته وفق الأنظمة.