المعيوف: ننتظر دعم الجماهير في مباراة الأهلي والهلال
ضمن منافسات دوري أبطال آسيا

المعيوف: ننتظر دعم الجماهير في مباراة الأهلي والهلال

2019/08/05
الساعة 9:41 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

طالب حارس مرمى الزعيم، عبدالله المعيوف، الجماهير بضرورة دعم اللاعبين في مباراة الأهلي والهلال المرتقبة في بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

الأهلي والهلال:

وقال المعيوف: “نأمل الظهور بالمستوى المأمول والصورة الجيدة في أولى لقاءات الفريق.. نخوض يوم الغد الشوط الأول، ونسعى لحسمه لصالحنا بنتيجة تريحنا في لقاء الإياب”.

واختتم حارس مرمى الزعيم تصريحاته خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة الأهلي والهلال قائلًا: “ننتظر دعم جمهور الهلال الذي عودنا دائمًا على الوقوف بجانبنا”.

ومن المقرر أن تُقام مباراة الأهلي والهلال في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا 2019، يوم غد الثلاثاء، على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.

وسيحتضن ملعب جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”، مباراة الأهلي والهلال في إياب ثمن النهائي الآسيوي، يوم الثلاثاء الموافق 13 من شهر أغسطس الجاري.



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