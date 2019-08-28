الملحقية في اليابان للطلاب: احذروا الأمطار

المواطن - الرياض

حذرت الملحقية الثقافية في اليابان الطلاب السعوديين من الأمطار الغزيرة التي تهطل على المناطق الجنوبية الغربية.

وشددت الملحقية في اليابان على ضرورة أخذ الحيطة والحذر ومتابعة القنوات الرسمية واتباع التعليمات الحكومية.

وأضافت أن في الحالات الطارئة يرجى التواصل مع شؤون المواطنين بالسفارة السعودية في طوكيو على الأرقام التالية: 09055833862 – 0335895242، وعند الحاجة الاتصال على رقم الملحقية للطوارئ: 08079601536.

ولقي شخص مصرعه وصدرت أوامر بإجلاء نحو 716 ألفًا من منازلهم جراء هطول غزير للأمطار في جنوب غرب اليابان، حيث تعرضت مقاطعات لهطول أمطار غزيرة وسط تحذيرات شديدة من قبل هيئة الأرصاد الجوية من احتمال حدوث انهيارات أرضية وفيضانات.

وشملت التحذيرات مقاطعات فوكوكا وساجا وناجازاكي في منطقة كيوشو شمالي البلاد، بحسب هيئة الأرصاد الجوية اليابانية، وتوقعت الهيئة هطول أمطار في مناطق واسعة من الأجزاء الغربية إلى الشمالية من البلاد بسبب منخفض جوي في شمال شرق بحر اليابان.

وتم تسجيل أكثر من 120 ملليمتراً من الأمطار في مدينتي ساجا وتاكو في غضون ساعة واحدة.