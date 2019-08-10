الملك سلمان وولي العهد يبعثان برقيات تهنئة إلى قادة الدول الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى

الملك سلمان وولي العهد يبعثان برقيات تهنئة إلى قادة الدول الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى

2019/08/10
الساعة 9:31 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

حرصاً من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – على التواصل مع إخوانهم قادة الدول الإسلامية في كل عام بمناسبة عيد الأضحى المبارك، فقد بعث خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي ولي العهد- رعاهما الله – برقيات تهنئة إلى قادة الدول الإسلامية بهذه المناسبة المباركة، داعين المولى سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال، وأن يعيد هذه المناسبة الكريمة على الأمة الإسلامية بالعزة والتمكين، وبالمزيد من التقدم والازدهار .



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