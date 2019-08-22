المملكة تتربع على عرش مستخدمي يوتيوب في العالم

المواطن - ترجمة: محمود نبيل

في عصر العالم الرقمي، تسيد محتوى الفيديو قائمة طويلة من المنصات المتعلقة بالإنترنت، وذلك في مجال استهلاك الوسائط عبر الشبكة الدولية، وخاصة في العالم العربي.

وخلال تقرير لها في شهر أغسطس، ذكّرت “ثينك ويز جوجل”، العالم بأهمية محتوى الفيديو بين جيل الألفية في العالم العربي، على أمل إثارة محادثة بين المسوقين في المنطقة.

ويسلط التقرير المستند إلى الأبحاث والذي تم نشره لأول مرة في مارس 2019، الضوء على الاتجاهات عبر الإنترنت الموجودة بين جيل الشباب في العالم العربي.

وأكد التقرير أن جيل الألفية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يقضي أكثر من ثلاث ساعات يوميًا لمشاهدة الفيديو عبر الإنترنت، متجاوزًا الوقت الذي يقضيه في تطبيقات الرسائل والألعاب.

وعندما يتعلق الأمر بموقع يوتيوب، فإن ما يزيد عن 60% من مشاهديه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هم من جيل الألفية، كما أن تلك الظاهرة تعرف طريقها إلى مواليد الثمانينات أيضًا.

وأشار البحث إلى أن هؤلاء الأفراد يشكلون أكبر جمهور شرق أوسطي على المنصة، مؤكدًا أن 68% من السعوديين يشاهدون الفيديو من خلال الوسائل الرقمية بدلاً من التلفزيون.

وعندما يتعلق الأمر بجماهير يوتيوب بشكل خاص، فإن المملكة تهيمن كأكبر مستخدم لمنصة مشاركة الفيديو على المستوى الفردي في العالم، حيث يصل أعداد المستخدمين إلى 6.3 مليون فرد.