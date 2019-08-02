المملكة تنتصر للمرأة.. لا فوارق في السفر والعمل

المواطن - الرياض

تعكس الإصلاحات الجديدة التي أدخلتها المملكة على نظام الأحوال المدنية ونظام وثائق السفر تأثيراً إيجابياً على الواقع المجتمعي للمرأة السعودية في ضمان حقوقها المشروعة في الدين الإسلامي، والمكفولة بأنظمة الدولة وقوانينها.

استقلالية ومسؤولية

كما أن لهذه القرارات انعكاسات اقتصادية إيجابية على المرأة، إذ تدعم استقلاليتها الاقتصادية، وحقوقها النظامية في العمل والتقاعد، عبر مساواتها بالرجل في المواد المعدّلة في نظامي العمل والتأمينات الاجتماعية.

تمكين المرأة

وتعتبر هذه التعديلات جزءاً من منظومة الإصلاحات المجتمعية التي تشهدها المملكة، لاسيما فيما يخص حقوق المرأة.

كما تؤكد هذه التعديلات أن المملكة ماضية قدماً نحو تمكين المرأة بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية التي لا تُفرق بين الجنسين في الحقوق والواجبات، والتي ضمنتها كذلك أنظمة الدولة وقوانينها.

مواجهة التجاوزات الفردية

هذه الإصلاحات تحدّ من بعض التجاوزات الفردية التي كانت تحصل سابقاً مما قد ينتج منه عدم قدرة المرأة على إتمام الإجراءات الرسمية الخاصة بأحوالها الشخصية أمام الجهات الحكومية، بسبب بعض مواد نظامَي وثائق السفر والأحوال المدنية، والتي أُلغيت أو عُدلت بموجب قرارات مجلس الوزراء.