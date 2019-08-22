المناهج الجديدة تغتسل من درن الإخوان

المواطن - سعد البحيري

أشاد عدد من المختصين والخبراء والمواطنين بما تضمنته المناهج الجديدة في المملكة من تعديلات في بعض المواد فيما يتعلق ببيان حقيقة الاحتلال العثماني وجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية.

وتداول المواطنون صوراً من المناهج الجديدة في بعض المواد والتي تتحدث عن الاحتلال العثماني والذي كان يتم وصفه في بعض المناهج على أنه خلافة عثمانية وهو في حقيقة الأمر بعيد كل البعد عن الإسلام والخلفاء الراشدين.

التآمر التركي

في البداية قال منذر آل الشيخ مبارك: أتمنى أن ترافق المناهج الجديدة حملة توعية وبرامج ثقافية وتلفزيونية تساهم في بناء الإنسان وآمل أن يكون برنامج الدكتور سلطان الأصقه نواة لذلك وأتمنى أن تنتج البرامج التي توضح كيف تحالفت تركيا مع ألمانيا وفرنسا في حربها على الدين وقتل علماء السلف.. الدور الآن على وزارة الإعلام.

وقال محمد بن موسى: حسناً فعلوا، عشرات السنين ونحن في وهم ما يسمى بالخلافة العثمانية ومؤسسها عثمان أرطغرل، أتمنى أن تكون جرائم الدولة العثمانية هي الموضوع الرئيسي للبرنامج الثقافي والندوات والمحاضرات المصاحبة لمهرجان الجنادرية القادم.

أما الكاتب والإعلامي عبدالرحمن اللاحم فقد شارك صفحة من منهج التاريخ التي تتحدث عن معركة تربة وعلق عليها بالقول: عملياً.. مناهجنا تغتسل من درن الإخوان.

مستقبل الأجيال القادمة

بدوره قال مشعل الخالدي: هذا زمن إصلاح حقيقي! أمنية أخرى تحققت كان متعلق بتحقيقها مستقبل أجيال من العرب طمس تاريخهم واختطفت هويتهم وغيبت حضاراتهم وجعلتهم فاقدين للثقة وعقولهم خواء مهيأة للأدلجة والتغرير.

وتابع: بقدر سعادتي بـالمناهج الجديدة فإني احذر من بعض المعلمين الذين يأتون بتاريخ مزيف من خارج المنهج!

استعادة الهوية

الكاتب والمحلل السياسي فيصل الشمري قال: هرمنا من أجل اللحظة التاريخية.. بعد سنوات طويلة ومحاولات عديدة لطمس هويتنا وتاريخنا العظيم من قبل الصحوة والإخوان والاشتراكية باسم الأممية والقومية نعود لاستعادة مناهجنا وتاريخنا.