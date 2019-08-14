المنتخب البحريني بطلًا لكأس غرب آسيا

المواطن - مروة نبيل

توج المنتخب البحريني الأول لكرة القدم بلقب كأس غرب آسيا 2019، بعد الفوز على مضيفه العراق بهدف دون رد على ملعب كربلاء الدولي.

وبدأت مباراة البحرين ضد العراق بحذر شديد من المنتخبين، وانحصر اللعب في وسط الملعب، وحاول أسود الرافدين بتسديدتين فقط عن طريق إبراهيم بايش وعلاء مهاوي، قبل أن يستغل المنتخب البحريني خطأ دفاعيًّا ليسجل الهدف الأول.

وانفرد اللاعب عيسى موسى بحارس المرمى وسدد كرة صاروخية، ليهز الشباك في الدقيقة 39، لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة البحرين ضد العراق بتأخر أسود الرافدين بهدف دون رد.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، اتسم أداء أسود الرافدين بالتسرع الشديد أملًا في تسجيل التعادل، وأهدر لاعبوه أكثر من فرصة، وسط استبسال دفاعي مع لاعبي المنتخب البحريني الأول لكرة القدم.

وتُعد هذه المرة هي الأولى التي يتوج فيها المنتخب البحريني الأول لكرة القدم بلقب كأس غرب آسيا، لتكون على حساب البلد المضيف وبين جماهيره.