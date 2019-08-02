“المواطن” ترصد إقبال الزوار على سوق عكاظ في يومه الأول
ضمن فعاليات موسم الطائف

“المواطن” ترصد إقبال الزوار على سوق عكاظ في يومه الأول

2019/08/02
الساعة 1:03 مساءً
- ‎فيالمراسلون, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن ـ فيصل الزيادي ـ الطائف

مع انطلاقة فعاليات كرنفال موسم الطائف 2019 مساء أمس رصدت “المواطن” في جولة لها بالصور في سوق عكاظ إقبال الزوار على السوق وعلى الفعاليات التي شهدها اليوم الأول من انطلاق الفعاليات.

يُذكر أن موسم الطائف سوف يستمر طوال شهر أغسطس ويشارك فيه عشر دول عربية، حيث تُقام فعاليات صيف هذا العام والذي يختلف كلياً عن فعاليات ومهرجانات السنوات السابقة في عدد من المواقع.

وتشتمل الفعاليات على أكثر من 70 فعالية، من أبرزها، سوق عكاظ في العرفاء وقرية ورد في منتزه الردف السياحي ومهرجان ولي العهد للهجن في حديقة الملك فيصل في قديرة وسادة البيد في الهداء والشفاء.



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