“المواطن” ترصد بالفيديو.. جهود رجال جوازات الرقعي
لإنهاء خدمات الحجيج في سهولة ويسر

“المواطن” ترصد بالفيديو.. جهود رجال جوازات الرقعي

2019/08/01
الساعة 3:57 مساءً
- ‎فيالمراسلون, جديد الأخبار, حصاد اليوم
1670
0
طباعة
المواطن - فواز الاسلمي - حفر الباطن

تواصل جوازات منفذ الرقعي بمحافطة حفر الباطن استقبال حجاج بيت الله الحرام القادمين من دولة الكويت الشقيقة لأداء مناسك حج هذا العام 1440هـ، وذلك من خلال إنهاء إجراءاتهم بكل سهولة ويسر، حيث يقوم باستقبالهم كادر بشري مؤهل لاستقبالهم.

وأوضح مدير جوازات منفذ الرقعي الرائد عبد الله الزهراني، إنه تم دعم المنفذ بالكوادر البشرية الكافية لتيسير كافة الصعوبات أمام الحجاج القادمين للمملكة.

وأضاف الزهراني: تم دعمنا أيضاً بعدد من الكوادر النسائية لتسيير العمل بكل يسر وسهولة لأول مرة لخدمة ضيوف الرحمن.

 

 



لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


‎وسوم