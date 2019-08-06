الموعد الجديد لعودة WWE للمملكة

المواطن - ترجمة: محمود نبيل

استقرّ اتحاد المصارعة الترفيهية WWE على موعد عودته للمملكة مجددًا لإقامة رابع عروضه الضخمة في البلاد، منذ الشراكة التي تمّ توقيعها مع الهيئة العامة للرياضة في مارس من العام الماضي.

وحسب مجموعة من التقارير الإعلامية، فإن الاتحاد استقرّ على إقامة عرضه المنتظر في المملكة مع نهاية أكتوبر المقبل، وتحديدًا في يوم الهالوين الذي تحتفل به عدد من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت التقارير إن هناك احتمالية لعودة بطولة “درة التاج” التي كان الاتحاد قد نظّمها في المملكة خلال ثاني عروضه العام الماضي، والذي أقيم في شهر نوفمبر تحت اسم “كأس العالم في المصارعة”.

وكانت العديد من التقارير السابقة قد تناولت المواعيد المقترحة لعودة WWE إلى المملكة مجددًا، خاصة في ظل إجراء الاتحاد المسؤول عن تلك الرياضة لعدد من التعديلات في جدول فعالياته المختلفة في العالم.

وتأتي الجولة المنتظرة لـWWE في المملكة، ضمن شراكة تستمرّ لعشر سنوات مع الهيئة العامة للرياضة بدأت في مارس من العام الماضي، وتستمر حتى 2028.