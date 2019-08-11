المياه تحقق أرقاماً قياسية لأول مرة في تاريخ الحج

المواطن - المشاعر المقدسة

أعلنت شركة المياه الوطنية في تقريرها عن اليوم التاسع من ذي الحجة خلال الـ24 ساعة الماضية عن تحقيق معدلات قياسية غير مسبوقة في الكفاءة التشغيلية لخدماتها في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

وأوضح المهندس محمد بن صالح الغامدي رئيس القطاع الغربي بشركة المياه الوطنية أن كميات المياه المستلمة من محطات تحلية المياه المالحة لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة ما يقارب (1،016،197) متراً مكعباً.

ووصل إجمالي كميات المخزون الاسـتراتيجي الفعلي لدى الشركة إلى 1.86 مليون متر مكعب تمثّل 87% من الطاقة الاستيعابية، فيما بلغ إجمالي المخزون التشغيلي الفعلي إلى 900 ألف متر مكعب تمثّل ما نسبته 83% من الطاقة التشغيلية الاستيعابية.

وعلى صعيد الكفاءة التشغيلية، فقد بلغ إجمالي كميات المياه الموزعة من قِبل الشركة للأربع وعشرين ساعة الماضية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ومرافق الخدمات العامة بالمسجد الحرام إلى أكثر من مليون متر مكعب ولأول مرة يتم توزيع هذه الكميات في تاريخ مكة المكرمة وموسم الحج.

فيما وصل معدل الضخ المستمر إلى (22) ساعة في اليوم للأحياء المخدومة بالشبكات بمدينة مكة المكرمة وعلى مدار الساعة لشبكات المشاعر المقدسة ولمرافق المسجد الحرام.

واستطاعت الشركة أن تواكب معدل الزيادة في الطلب على المياه في ظل زيادة أعداد الحجاج وارتفاع درجة الحرارة.

ووزعت الشركة خلال الـ24 ساعة الماضية 28 ألف عبوة من ماء زمزم عبر منافذ التوزيع المعتمدة ليصل إجمالي ما تم توزيعه من عبوات ماء زمزم منذ بداية موسم الحج 3.8 مليون عبوة.

وأشار الغامدي إلى أنه لم يتم تسجيل أي انقطاعات مؤثره على العمليات التشغيلية، كما لم يتم رصد أي حالات تخل بالأمن والسلامة ولله الحمد ومعالجة كافة البلاغات الواردة لقنوات التواصل مع الشركة والبالغة 435 بلاغاً وفقاً للممارسات المهنية.