النادي الأهلي يُبدع على أرضه في الآسيوية

المواطن - مروة نبيل

يُقدم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مستوى مميزًا خلال المباريات التي لعبها على أرضه في منافسات بطولة دوري أبطال آسيا.

النادي الأهلي

وأشادت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، بمستوى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في بطولة دوري أبطال آسيا قبل مباراة الهلال اليوم، مؤكدة أن أداءه يتسم بالثقة والتطور.

وأضافت “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن النادي الأهلي خسر مرة واحدة فقط في آخر 26 مباراة لعبها على أرضه في دوري أبطال آسيا قبل مواجهة الهلال اليوم.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في الفوز بـ18 مباراة، والتعادل في 7 مواجهات، ويأمل مواصلة سلسلته المميزة خلال مباراة الهلال التي ستُقام، بعد قليل.

الأهلي ضد الهلال

ويحتضن استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، مساء اليوم، مباراة الأهلي ضد الهلال في ذهاب ثمن النهائي الآسيوية، على أن تُقام مواجهة الإياب على استاد جامعة الملك سعود في الرياض، يوم الثلاثاء المقبل.

ويأمل الفريق الأول لكرة القدم بالراقي استغلال عاملي الأرض والجمهور، وتحقيق الفوز في مباراة الأهلي ضد الهلال اليوم، لتسهيل مهمته في لقاء الإياب، فيما يسعى الزعيم لتحقيق نتيجة إيجابية خارج أرضه.