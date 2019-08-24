الناقلة الإيرانية تغير وجهتها إلى تركيا

المواطن - متابعة

أعلنت الناقلة الإيرانية أدريان داريا، المعروفة سابقاً بغريس 1 والتي أوقفت لأكثر من شهر في جبل طارق أنها غيرت وجهتها نحو تركيا، بحسب ما أفادت وكالة أسوشيتد برس.

وفي التفاصيل الأولية، قام طاقم الناقلة بتغيير وجهتها المدرجة في نظام التعريف التلقائي الخاص بها إلى ميناء مسرين في تركيا، في وقت مبكر من صباح السبت.

إلا أنه يمكن للبحارة إدخال أي وجهة في نظام AIS ، لذلك قد لا تكون تركيا هي وجهتها الحقيقية، بحسب ما أوضحت الوكالة.

يذكر أن موقع تتبع السفن MarineTraffic.com كان أظهر موقع الناقلة جنوب صقلية في البحر الأبيض المتوسط.

ويأتي هذا التطور في وقت تشهد العلاقات التركية الأميركية توتراً ملحوظاً على خلفية موضوع منظومة أس 400 الروسية، والملف السوري.

واحتجزت أدريان داريا لأسابيع قبالة جبل طارق بعد أن احتجزتها السلطات هناك للاشتباه في انتهاكها عقوبات الاتحاد الأوروبي بشأن سوريا، بعد أن اشتبهت بإمكانية نقلها النفط إلى سوريا.

من جهتها، حذرت الولايات المتحدة قبل أيام أي دولة من مساعدة الناقلة.