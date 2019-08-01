إنشاء غرفة عمليات ومركز نقل إسعافي بمستشفى بني مالك بالحد الجنوبي

المواطن - علي شيبان - جازان

ضمن الجولات الميدانية التي تقوم بها الشؤون الصحية بجازان قام مدير صحة جازان الدكتور عبدالله بن أحمد النجمي، يوم أمس الأول، بزيارة تفقدية لمستشفى بني مالك العام يرافقه عدد من المساعدين وقيادات صحة جازان.

هذا وقد شملت الزيارة جميع مرافق المستشفى اطلع خلالها مدير صحة جازان على مستوى الخدمات الصحية المقدمة لزوار المستشفى.

ووجه النجمي خلال الزيارة جميع مساعديه المرافقين له بتوفير كافة أنواع الدعم بشكل عاجل وفوري على مختلف الأصعدة وفق الاحتياجات الآنية والضرورية للرفع من مستوى الخدمة الصحية المقدمة لمراجعي المستشفى، ومتابعة تأمينها والتأكد من استفادة المستشفى منها.

كما وجه بإنشاء غرفة عمليات بالمستشفى تعمل على مدار الساعة بقيادة فريق مؤهل من إدارة الطوارئ والكوارث بصحة جازان، وإنشاء مركز نقل إسعافي وتجهيزه بالمعدات والآليات اللازمة ودعمه بالكوادر الإسعافية المتخصصة.

وحثَّ النجمي جميع الكوادر الصحية العاملة بالمستشفى على بذل المزيد من الجهد والعمل لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمراجعين وأبطال الحد الجنوبي من جنودنا البواسل.

وتأتي هذا الزيارة امتداداً لما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين ووزير الصحة وبمتابعةٍ وتوجيهاتٍ مستمرة من سمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه من اهتمام بالغ بمتابعة المرافق الصحية بالحد الجنوبي ورفع وتجويد خدماتها الصحية ودعمها بالكوادر البشرية المؤهلة وبالأجهزة الطبية الحديثة.