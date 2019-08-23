النصر فكر في الاستغناء عن أمرابط لهذا السبب

المواطن - محمد سمعه

يسعى نادي النصر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، للتعاقد مع صفقات قوية من أجل المنافسة على لقب دوري أبطال آسيا ولقب الدوري السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين في الموسم الجديد.

وقال الناقد الرياضي عبدالله المالكي: النصر كان يود الاستغناء عن المغربي نور الدين أمرابط في الفترة الحالية وحتى فترة الانتقالات الشتوية، من أجل التعاقد مع صفقات بديلة لتعزيز القائمة الآسيوية.

وأضاف عبدالله المالكي: بالفعل الأهلي أراد ضم أمرابط، وروي فيتوريا مدرب النصر كان موافق على إعارة اللاعب المغربي للأهلي؛ لأن مدرب النصر يفكر في الآسيوية.

ويذكر أن نور الدين أمرابط لعب دورًا هامًّا في فوز النصر بالأمس على ضمك بثنائية دون رد في الجولة الأولى من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

من ناحية أخرى، أكد صفوان السويكت، رئيس مجلس إدارة نادي النصر، على أن نجاح العالمي بشكل مستمر سيكون بفضل استمرار دعم الجماهير النصراوية للفريق الأول لكرة القدم.

وغرد صفوان السويكت عبر حسابه الرسمي في تويتر قائلًا: ألف مبروك للاعبين ولجماهير الشمس الغالية، الحمد لله، ثلاث نقاط أولية مهمة في مستهل الدوري.

وأضاف السويكت: مسيرة نجاح النصر بإذن الله ستكون مستمرة بدعمكم وبحضوركم أيها الاستثنائيون.

ونجح النصر في الفوز بالأمس على نادي ضمك بهدفين دون رد؛ أحرزهما كل من البرازيلي جوليانو والمغربي عبدالرزاق حمد الله.

واحتفل عبدالرزاق حمد الله عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بمرور عام على انضمامه إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر.

ونشر حمد الله صورة له بقميص النصر على “تويتر”، اليوم الجمعة، وعلق عليها قائلًا: “السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرت سنة على وصولي لهذا الفريق العالمي، وتشرفت بحمل هذا القميص العريق”.

وتابع المغربي عبدالرزاق حمد الله تغريته قائلًا: “وأسأل الله أن يوفقني على مساعدة فريقي للفوز بالكثير من الألقاب إن شاء الله … أحبكم”.