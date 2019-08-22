النصر لا يخسر مباراته الافتتاحية في الدوري

المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضد نظيره ضمك، مساء اليوم الخميس، في افتتاح منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019/ 2020.

وأشارت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن النصر لم يخسر في أي من المباريات الـ11 الافتتاحية التي لعبها في الدوري السعودي للمحترفين.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في الفوز 8 مرات، وتعادل في 3 مواجهات، وتمكن من تحقيق الفوز في أول جولة خلال آخر 3 مواسم، ووصفت “أوبتا”، أداء العالمي بـ”الانطلاق”.

ويأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في الظهور بشكل مميز ضد ضمك اليوم في رحلة دفاعه عن لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، خاصة أن المباراة على أرضه ووسط جمهوره.