النصر لا يعرف الاستسلام في آسيا

المواطن - مروة نبيل

قدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مستوى مميزًا في منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2019، ليُكلل مجهوده بالتأهل إلى الدور ربع النهائي.

ويواجه النصر فريق السد القطري، مساء اليوم الاثنين، على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2019.

النصر لا يستسلم

وأشاد حساب بطولة دوري أبطال آسيا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بأداء النصر في النسخة الحالية، وقال: “تمكن من تحويل تأخره في النتيجة إلى فوز هذا العام 3 مرات!.. لا يعرفون الاستسلام”.

وأشار إلى أن النصر نجح في تحويل تأخره بهدف ضد الزوراء العراقي إلى فوز بأربعة أهداف مقابل هدف، قبل أن يحول تأخره بنتيجة 1/0 أمام الفريق ذاته إلى فوز بثنائية.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في تحويل تأخره بهدف نظيف ضد الوحدة الإماراتي إلى فوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين.