المواطن - محمد سمعه

سقط نادي النصر في فخ التعادل الإيجابي أمام الوحدة الإماراتي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم، أول أمس الاثنين.

لم يستغلّ نادي النصر تقدمه في البداية عبر مهاجمه المغربي عبد الرزاق حمدالله، ليتمكّن اللاعب ليوناردو دا سيلفا من إحراز هدف التعادل لنادي الوحدة.

حلّل الناقد الرياضي علي كميخ أداء النصر في مباراة الوحدة قائلًا: النصر ليس بكامل عافيته، والمدرب كان يُغير أكثر من لاعب في التشكيل خلال المباريات الودية.

وأضاف علي كميخ: كان يجب على روي فيتوريا أن يخوض المباريات الودية والمباراة الرسمية أمام الوحدة بتشكيل ثابت، حتى يتحقق الانسجام المطلوب.

وتابع علي كميخ: لاعبو النصر في مباراة الوحدة كانوا يخشون الإصابات، والحكم لم يؤمن لهم الحماية المطلوبة.

جدير بالذكر أن مباراة العودة بين ناديي النصر والوحدة، ستُقام في دولة الإمارات العربية المتحدة يوم 12 أغسطس الجاري على ملعب آل نهيان بنادي الوحدة.

أعلن نادي النصر أمس الثلاثاء عن تقديم العضو الذهبي، عبدالعزيز بن أحمد بغلف دعمًا ماليًّا للعالمي بقيمة 360 ألف ريال.