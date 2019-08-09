النصر مُهدد بفقدان صفقته الثانية

المواطن - محمد سمعه

وضع نادي النصر أنظاره مؤخرًا، وخلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، على التعاقد مع اللاعب الفرنسي فرانك ريبيري نجم المنتخب الفرنسي ونادي بايرن ميونيخ الألماني سابقًا.

وقالت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية: إن فرانك ريبيري قد ينضم إلى نادي ميتز الفرنسي بدلًا من الانضمام لنادي النصر، حيث يرغب نادي ميتز في ضم فرانك ريبيري لمدة موسم رياضي واحد.

في حال لم ينجح النصر في ضم فرانك ريبيري، فستكون ثاني صفقة يفشل العالمي في إبرامها، بعدما لم يتمكن من ضم السنغالي مباي دياني مهاجم غلطة سراي التركي.

وكان الأمير خالد بن فهد عضو شرف نادي النصر وعد الجماهير النصراوية، بإحضار صفقة نارية لأصفر العاصمة في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويذكر أن فرانك ريبيري أعلن رحيله عن نادي بايرن ميونيخ بعد نهاية موسم 2018-2019، خاصة أنه رحل عن النادي البافاري بعد 12 عامًا قضاها مع العملاق الألماني.

ويُعد فرانك ريبيري واحدًا من أفضل اللاعبين في كرة القدم الفرنسية خلال آخر 14 عامًا، حيث قدم مستويات مذهلة مع نادي أوليمبيك مارسيليا الفرنسي وكان أحد الأسباب، والتي ساهمت في وصول المنتخب الفرنسي لنهائي كأس العالم 2006 بألمانيا.

وُلد فرانك ريبيري في السابع من إبريل في عام 1983 في مقاطعة بولون سور مير في فرنسا، لأسرة فقيرة بجانب معاناته الكثيرة أثناء فترة طفولته.

وتعرض فرانك ريبيري لمعاناة أخرى، وذلك بعد أن تعرض لحادث سير مع أسرته وهو في سن الثانية من عمره، أدت هذه الحادثة إلى إصابة فرانك ريبيري بخدوش في الجانب الأيمن من وجهه، لا تزال متواجدة معه حتى الآن.

أصبحت هذه الخدوش فيما بعد مميزة لـ فرانك ريبيري والذي رفض معالجتها أو الخضوع لعملية تجميل، مفضلًا البقاء بهذا الشكل.

تزوج فرانك ريبيري من الجزائرية وهيبة في عام 2004 وله منها ابنتان، كما حرص فرانك ريبيري كذلك على الحضور إلى المباراة النهائية لكأس الأمم الإفريقية 2019 بين منتخبي الجزائر والسنغال لدعم المنتخب الجزائري مع زوجته.