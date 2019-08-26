النصر والسد يتعادلان إيجابيًّا في الشوط الأول

المواطن - مروة نبيل

انتهى- منذ قليل- الشوط الأول من مباراة النصر والسد القطري، المقامة على إستاد الملك فهد الدولي، في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019، بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

النصر والسد:

وبدأت مباراة النصر والسد القطري بشكل سريع، وأهدر العالمي أكثر من فرصة للتقدم مبكرًا، قبل أن ينجح علي أسد في فض اشتباك التعادل السلبي، ويهز شباك الأصفر في الدقيقة 21.

وواصل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي الضغط بحثًا عن هدف التعادل، وتمكن عبدالرحمن الدوسري من هز الشباك في الدقيقة 44، لينتهي الشوط الأول من مباراة النصر والسد القطري بنتيجة 1/1.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي لمواصلة ضغطه في الشوط الثاني، وتحقيق الفوز في مباراة النصر والسد القطري اليوم؛ لتسهيل مهمته في مواجهة الإياب لخطف بطاقة التأهل إلى الدور التالي من البطولة الآسيوية.