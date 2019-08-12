النصر يتقدم على الوحدة بثنائية في شوط أول مثير

المواطن - محمد سمعه

أنهى نادي النصر، الشوط الأول في مباراته ضد الوحدة الإماراتي في إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا 2019 بالتقدم بثنائية مقابل هدف.

افتتح نادي الوحدة التسجيل في الدقيقة السابعة والعشرين عبر اللاعب محمد صالح برغش عبر تصويبة قوية خدعت الحارس الأسترالي برادلي جونز.

ظل نادي النصر يُقاتل من أجل إحراز هدف التعادل، حتى تمكن اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله من إحراز هدف التعادل لأصفر العاصمة من ضربة رأسية متقنة في الدقيقة الأربعين، لتُصبح النتيجة هدفًا لكل فريق.

وأراد عبدالرزاق حمدالله أن يُقدم أداء استثنائيًا للنصر في الشوط الأول، فصنع الهدف الثاني للعالمي والذي أحرزه اللاعب البرازيلي جوليانو في الدقيقة السادسة والأربعين من عمر الشوط الأول.

وانطلقت مباراة النصر والوحدة الإماراتي في تمام الساعة السابعة إلا ثلثًا مساءً بتوقيت المملكة، على ملعب آل نهيان بنادي الوحدة في مدينة أبو ظبي الإماراتية.

ويُذكر أن مباراة الذهاب كانت انتهت في الرياض بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.