النصر يختتم استعداداته لمواجهة الوحدة

المواطن - مروة نبيل

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، مساء أمس الأحد، تدريباته الجماعية، استعدادًا لمباراة الوحدة الإماراتي في بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

وشهدت تدريبات النصر الجماعية، حضور رئيس مجلس الإدارة صفوان السويكت، والمشرف العام على كرة القدم عبدالرحمن الحلافي؛ لمؤازرة اللاعبين قبل المباراة المرتقبة.

وبدأت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر باجتماع للمدرب البرتغالي روي فيتوريا باللاعبين، وركز في بداية المران على الجوانب اللياقية المتنوعة.

وأجرى فيتوريا تدريبات تكتيكية قبل أن يختتم مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بمناورة على منتصف الملعب، ودخل اللاعبون بعد ذلك إلى المعسكر استعدادًا لمباراة الوحدة الإماراتي.

ويلعب النصر ضد الوحدة الإماراتي على إستاد الملك فهد الدولي، مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019.