النصر يختتم استعداداته لمواجهة ضمك

المواطن - مروة نبيل

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، مساء اليوم الأربعاء، استعداداته لمباراة ضمك، المقرر إقامتها مساء يوم غد الخميس.

وانطلقت تدريبات النصر اليوم باجتماع للمدرب البرتغالي روي فيتوريا بلاعبي الفريق الأول لكرة القدم، وتركز المران على الجوانب اللياقية المتنوعة في بداية التمارين.

وقسم فيتوريا لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر إلى ثلاث مجموعات أجرى لهم تدريبات تكتيكية، ثم توجه اللاعبون إلى معسكر العالمي لمباراة ضمك.

وشهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر اليوم حضور رئيس مجلس الإدارة صفوان السويكت، والمشرف العام على الكرة عبدالرحمن الحلافي.

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر نظيره ضمك غدًا الخميس على إستاد الملك فهد الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.