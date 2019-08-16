النصر يرفض الاستسلام لقرار الاتفاق

المواطن - محمد سمعه

لا يزال نادي النصر، بقيادة مدربه البرتغالي روي فيتوريا، مهتمًّا بالتعاقد مع اللاعب محمد الكويكبي، نجم نادي الاتفاق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقالت تقارير صحافية: إن نادي الاتفاق يرفض التفريط في الكويكبي، حيث رد النادي الاتفاقي بالرفض على عرض النصر الأخير لضم اللاعب الكويكبي.

ولا زالت المحاولات النصراوية جارية لضم محمد الكويكبي رغم استمرار الرفض الاتفاقي.

وكان النصر أرسل خطابًا رسميًّا إلى نادي الاتفاق من أجل استعارة محمد الكويكبي حتى نهاية الموسم.

جدير بالذكر أن نادي النصر كان تُوج بلقب الدوري السعودي للمحترفين في موسم 2018-2019 برصيد 70 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن نادي الهلال.

وفاز صفوان السويكت برئاسة النصر لمدة أربع سنوات، بعد تفوقه على صالح الأطرم ونصر النصر في الانتخابات.

ويُذكر أن نادي النصر، سيواجه نادي السد القطري في مباراتي دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا خلال الفترة المقبلة.

وكان النصر تأهل لدور ربع النهائي بعد إقصائه لنادي الوحدة الإماراتي.