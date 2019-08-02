النصر يستأنف تدريباته بعيدًا عن العيون

المواطن - مروة نبيل

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر تدريباته الجماعية، اليوم الجمعة، على ملعب الرمز، وسيكون المران مغلقًا بناء على رغبة المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة نظيره الوحدة الإماراتي، مساء الاثنين المقبل، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر معسكرًا خارجيًّا في البرتغال خلال الفترة الماضية، ولعب خلاله عدة مباريات ودية استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد.