النصر يستأنف تدريباته خلف الأبواب

المواطن - مروة نبيل

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر تدريباته الجماعية، مساء اليوم الجمعة، استعدادًا لمباراة ضمك المقبلة.

وكان المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا قد منح لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر راحة لمدة ثلاثة أيام بمناسبة عيد الأضحى المبارك، على أن يكون مران اليوم مغلقًا.

ويستعدّ الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة ضمك ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين موسم 2019/ 2020، يوم 22 من شهر أغسطس الجاري.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في الفوز على الوحدة الإماراتي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا 2019، ليخطف بطاقة التأهل إلى ربع النهائي.