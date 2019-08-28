النصر يستهدف ضم نجم بنفيكا

المواطن - مروة نبيل

أكدت تقارير صحافية، أن إدارة نادي النصر تسعى لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقة برازيلية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت صحيفة “ريكورد” البرتغالية، إلى أن البرازيلي كايو لوكاس نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بنفيكا، دخل ضمن اهتمامات نادي النصر نظرًا لخبرته في الدوريات العربية، لاحترافه في صفوف العين الإماراتي.

وأوضحت صحيفة “ريكورد”، أن المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا طالب رئيس مجلس إدارة نادي النصر صفوان السويكت بحسم صفقة كايو سريعًا، ومن المتوقع أن يعرض العالمي ضم اللاعب البرازيلي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

وكان كايو لوكاس قد رحل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين الإماراتي بعد نهاية تعاقده، مفضلًا الانتقال إلى بنفيكا البرتغالي أملًا في الانضمام إلى المنتخب البرازيلي.