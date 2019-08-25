النصر يسعى لفك العقدة أمام السد

المواطن - محمد سمعه

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بـ نادي النصر لخوض مباراة النصر ضد السد القطري المهمة غدًا الاثنين في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2019.

وستنطلق مباراة النصر ضد السد على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض في تمام الساعة 8.45 مساءً بتوقيت المملكة.

ويُذكر أن مباراة النصر والسد غدًا ستكون الثالثة بين الفريقين في بطولة دوري أبطال آسيا.

وتقابل النصر للمرة الأولى مع السد القطري في عام 2011 بـ دوري أبطال آسيا، حيث فاز السد في لقاء الذهاب بهدف دون رد في مرحلة دور المجموعات، وكان التعادل حاضرًا بينهما بهدف لكل فريق في جولة الإياب.

وجدير بالذكر أن النصر تقابل في 20 مباراة مع أندية قطر، حيث فاز العالمي بتسع لقاءات وهُزم في أربع مباريات وتعادل في سبع لقاءات بالبطولات الآسيوية.

وقبل إقامة مباراة النصر ضد السد، كان النصر تأهل إلى دور الثمانية بعد إقصائه لنادي الوحدة الإماراتي، أما نادي السد فتأهل بعد إقصائه لمواطنه نادي الدحيل القطري في دور الستة عشر الآسيوي.

تُقام مباراة النصر ضد السد في جولة العودة يوم 16 سبتمبر المقبل في ملعب جاسم بن حمد في مدينة الدوحة.