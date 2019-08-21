النصر يصرف مكافآت الدوري الاستثنائي وآسيا

المواطن - مروة نبيل

قرر مجلس إدارة نادي النصر، برئاسة صفوان السويكت، إيداع مكافآت تحقيق النسخة الاستثنائية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في حسابات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، صباح يوم غد الخميس.

كما ستودع إدارة نادي النصر مكافآت التأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019، بالإضافة إلى راتب شهر يوليو الماضي.

وجاءت هذه الخطوة من مجلس إدارة نادي النصر حرصًا على تجهيز الفريق الأول لكرة القدم واستقراره بشكل كامل قبل انطلاق منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر نظيره ضمك، مساء يوم غد الخميس، على إستاد الملك فهد الدولي ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.