النصر يطرح تذاكره عبر منصة تذاكر السعودية

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي النصر عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن طرح تذاكر مبارياته المقبلة عبر منصة تذاكر السعودية.

وذكر نادي النصر في بيان رسمي، أن مجلس الإدارة يعبر عن شكره للهيئة العامة للرياضة لما قدمته من تسهيلات مجانية لإصدار تذاكر مباراة الفريق الأول ضد ضمك اليوم، عبر منصة تذاكر السعودية.

وتابع: “ونظرًا لكون نادي النصر قد أتم في وقت سابق إصدار كافة تذاكر مباراة العالمي ضد ضمك ورقيًا فإنه سيتم الاعتماد على ذلك، على أن يتم طرح تذاكر مباريات الفريق الأول لكرة القدم المقبلة عبر منصة تذاكر السعودية”.

وأكد بيان النصر أن مجلس الإدارة يعمل على إنشاء بوابة خاصة لتذاكر مباريات الفريق الأول لكرة القدم وسيتم ربطها بمنصة الهيئة العامة للرياضة “تذاكر السعودية”، للاستفادة من الخدمات الموجودة بها.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر نظيره ضمك، مساء اليوم الخميس، في افتتاح منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019/ 2020.