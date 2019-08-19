النصر يطمئن على عبدالفتاح آدم

المواطن - محمد سمعه

أجرى اللاعب عبدالفتاح آدم، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بـ النصر، الفحوصات الاعتيادية للموسم الرياضي الجديد 2019-2020.

وحرص الجهاز الفني والجهاز الطبي على الاطمئنان على حالة عبدالفتاح آدم استعدادًا للموسم الجديد وقبل انطلاقة الدوري السعودي.

وقالت تقارير صحافية محلية: إن نادي النصر سيفقد اللاعب عبدالفتاح آدم لمدة أسبوعين؛ وذلك بسبب إصابته بـ شد عضلي خلال تواجده في تدريبات المنتخب السعودي الذي شارك في بطولة غرب آسيا 2019.

ولا شك أن غياب عبدالفتاح آدم عن مباراة النصر الافتتاحية في الدوري السعودي ضد نادي ضمك يوم 22 أغسطس الجاري، يُمثل صدمة وخبرًا محزنًا لجماهير أصفر العاصمة، والتي كانت تتمنى رؤية عبدالفتاح آدم بقميص النصر في المباراة الأولى في الدوري.

ويذكر أن عبدالفتاح آدم كان تُوج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين في الموسم الماضي مع التعاون على حساب الاتحاد.

نجح نادي النصر وخلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في التعاقد مع المهاجم عبدالفتاح آدم من صفوف نادي التعاون ولمدة خمس سنوات.

وسيواجه نادي النصر فريق السد القطري، في مباراتي الذهاب والإياب في دور ربع النهائي لـ بطولة دوري أبطال آسيا 2019.