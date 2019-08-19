النصر يقترب من تحقيق حلمه

المواطن - محمد سمعه

سبق لنادي النصر، أن أبدى اهتمامه بالتعاقد مع اللاعب السنغالي مباي دياني، مهاجم نادي غلطة سراي التركي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقدم مباي دياني، أداءً جيدًا مع المنتخب السنغالي في بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 التي أُقيمت في مصر.

وأشارت صحيفة” الصباح” التركية إلى أن مباي دياني أصبح قريبًا للغاية من الانضمام لأصفر العاصمة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكدت الصحيفة التركية، أن مباي دياني سينضم إلى النصر وسيحصل على 4 ملايين ونصف المليون يورو سنويًّا كراتب بعد رحيله الرسمي عن نادي غلطة سراي.

وكان غلطة سراي، طلب من نادي النصر الحصول على 12 مليون يورو للموافقة على انتقال مباي دياني للعالمي.

ولا شك أنه في حال نجاح النصر في ضم مباي دياني، فسيكون العالمي نجح في كسب مهاجم قوي يُساعد المغربي عبدالرزاق حمد الله على زيارة شباك المنافسين سواء في البطولات المحلية أو في بطولة آسيا في الموسم الجديد.

ويذكر أن تقارير إخبارية، كانت ذكرت أن نادي النصر فكر في عقد صفقة تبادلية مع غلطة سراي، بانتقال النيجيري أحمد موسى للنادي التركي مقابل التعاقد مع مباي دياني للعالمي.

شارك أحمد موسى، مع المنتخب النيجيري في بطولة كأس أمم إفريقيا بمصر، حيث احتل منتخب نيجيريا المركز الثالث في البطولة الإفريقية.

ويُذكر أن صفوان السويكت كان فاز برئاسة نادي النصر ولمدة أربع سنوات خلفًا لـ سعود آل سويلم.

ويطمح النصر للتتويج بالدوري السعودي للمحترفين للموسم الثاني على التوالي.