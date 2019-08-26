النصر يقترب من نصف النهائي بثنائية في السد

المواطن - مروة نبيل

انتهت- منذ قليل- مباراة النصر ضد السد القطري، التي أُقيمت على إستاد الملك فهد الدولي في الرياض، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019، بفوز العالمي بهدفين مقابل هدف.

النصر ضد السد:

وبدأت مباراة النصر والسد القطري بشكل سريع، وأهدر العالمي أكثر من فرصة للتقدم مبكرًا، قبل أن ينجح علي أسد في فض اشتباك التعادل السلبي من أول محاولة لفريقه، ويهز شباك الأصفر في الدقيقة 21.

وواصل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي الضغط بحثًا عن هدف التعادل، وتمكن عبدالرحمن الدوسري من هز الشباك في الدقيقة 44، لينتهي الشوط الأول من مباراة النصر والسد القطري بنتيجة 1/1.

هدف الفوز:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، واصل العالمي ضغطه الشديد بحثًا عن تسجيل هدف جديد، وأهدر لاعبوه أكثر من فرصة، أبرزها محاولة جوليانو عندما راوغ أكثر من لاعب وسدد كرة قوية، ولكنها تحولت إلى ركلة ركنية.

وانطلق نور الدين أمرابط بالكرة ومررها إلى الدوسري الذي هيأها إلى البرازيلي جوليانو ليحولها برأسه إلى هدف في الدقيقة 72، واستمرت محاولات العالمي لتعزيز تقدمه بهدف ثالث خلال الدقائق المتبقية.

ولم تنجح محاولات لاعبي العالمي، لتنتهي مباراة النصر ضد السد القطري بفوز الأصفر بهدفين مقابل هدف، ليقترب من التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2019.