النصر يقص شريط الدوري بثنائية في ضمك

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة النصر وضمك منذ قليل بفوز العالمي بهدفين دون رد في الجولة الأولى من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019-2020.

سجل البرازيلي جوليانو الهدف الأول لـ النصر في الدقيقة الرابعة والعشرين من عمر الشوط الأول بضربة رأسية متقنة، وأضاف المغربي عبدالرزاق حمدالله الهدف الثاني للنصر في الدقيقة الخامسة والأربعين.

وفي الشوط الثاني، واصل نادي النصر تقديم عروضه الهجومية، وذلك من أجل إحراز الهدف الثالث، ولكن تألق دفاع ضمك وسوء الحظ، أوقف النتيجة عند ثنائية دون رد للنصر.

جاء تشكيل العالمي في مباراة النصر ضد ضمك اليوم، كالتالي؛ براد جونز، مايكون، مادو، سلطان الغنام، عبدالرحمن العبيد، عبدالرحمن الدوسري، عبدالله الخيبري، نور الدين أمرابط، جوليانو، أحمد موسى وعبدالرزاق حمدالله.

ويجلس على مقاعد بدلاء العالمي في مباراة النصر ضد ضمك اليوم كل من؛ وليد عبدالله، عبدالإله العمري، عوض خميس، حمد المنصور، خالد الغوينم، فرج الغشيان، فراس البريكان وصالح آل عباس.

وأدار مباراة النصر ضد ضمك النيوزيلندي ماثيو كونغر، ويُساعده تيفيتا ماكسيني ومارك رول، والحكم الرابع ألكسندر كافانا، وحكم الفيديو جواو كابيلا، ونبيلسون موزين مساعد حكم الفيديو.