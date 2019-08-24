النصر يكشف أسعار تذاكر مباراة السد

المواطن - محمد سمعه

كشف نادي النصر عن أسعار تذاكر مباراته ضد السد القطري في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، والمقرر إقامتها يوم الاثنين المقبل.

وذكر الحساب الرسمي لـ نادي النصر عبر تويتر أن أسعار تذاكر مباراة العالمي والسد جاءت كالتالي:

تذاكر الدرجة الموحدة للعائلات ثمنها 30 ريالًا. أسعار تذاكر المنصة الفضية للعائلات والأفراد 1500 ريال. أسعار تذاكر المنصة الذهبية للعائلات والأفراد 2000 ريال.

قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، تعيين الحكم الأوزبكي فالنتين كوفالينكو لإدارة مباراة النصر والسد القطري في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وستكون جولة الذهاب بين ناديي النصر والسد في المملكة، حيث تُقام المباراة على ملعب الملك فهد الدولي يوم 26 أغسطس الجاري.

وستُقام مباراة العودة في قطر يوم 16 سبتمبر.

وكان النصر تأهل لدور الثمانية، بعد إقصائه لنادي الوحدة الإماراتي، بينما تأهل السد القطري لدور الثمانية في البطولة الآسيوية بعد إقصائه لنادي الدحيل القطري.