النصر يُحدد موعد طرح تذاكر مباراة الوحدة

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي النصر عن أنه سيتم طرح تذاكر مباراة الوحدة الإماراتي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، غدًا السبت.

وذكر الحساب الرسمي لنادي النصر عبر تويتر أن عملية بيع تذاكر مباراة الوحدة ستتم غدًا بداية من الرابعة عصرًا وحتى العاشرة مساءً بتوقيت المملكة يومي السبت والأحد.

ويذكر أن النصر سيستضيف فريق الوحدة يوم الاثنين المقبل على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، في ذهاب دور ثمن النهائي ببطولة دوري أبطال آسيا.

جدير بالذكر أن نادي النصر كان عاد أمس الخميس من البرتغال، وذلك بعد خوضه المعسكر الإعدادي للموسم الجديد وتخلله أربع مباريات ودية.

ويذكر أن صفوان السويكت، أصبح رئيسًا لـ النصر بعملية الانتخاب ولمدة أربع سنوات، خلفًا لـ سعود آل سويلم الذي اعتذر عن الترشح لمنصب الرئيس عبر تغريدات كتبها في حسابه الرسمي بتويتر.