النصر يُلاحق المعتدين على حقوقه قانونيًّا

المواطن - مروة نبيل

أعلن مجلس إدارة نادي النصر، برئاسة الدكتور صفوان السويكت، عن ملاحقة المتعدين على حقوقه قانونيًّا خلال الفترة المقبلة؛ لحفظ حقوق النادي ومنسوبيه وحفظ حقوق الملكية الفكرية.

وأوضح النصر، في بيان رسمي، أن الإدارة القانونية ستقوم برصد التعديات التي قد تقع على النادي أو منتجاته أو علامته التجارية أو على منسوبيه في مختلف المنصات الإعلامية أو الإعلانية أو التعدي على ملكية النادي الفكرية واستخدامها في أغراض تجارية أو غير تجارية، دون الحصول على موافقة خطية من إدارة العالمي.

وسيتضمن هذا الرصد جميع الجهات والأفراد المتعدين على حقوق المواد الإعلامية الصادرة من المركز الإعلامي كالصور ومقاطع الفيديو الحاملة للعلامة التجارية للنادي واستخدامها لأغراض إعلامية أو خلافها دون الإشارة إلى المصدر أو بإزالة شعار نادي النصر الموجود عليها.

ويهيب مجلس إدارة النصر بالجميع بضرورة الالتزام بالأنظمة والقوانين، ويؤكد بأنه لن يتهاون ضد كل من يُخالف ما ورد في هذا البيان، وسيتخذ كافة الإجراءات النظامية والقانونية بحقه؛ حفاظًا على حقوق النادي والمنتسبين له وعلى ملكيته الفكرية، ومنعًا لاستغلالها بطرق غير مشروعة تتنافى مع الأنظمة واللوائح.