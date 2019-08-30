النصر يُنهي الجدل حول الرخصة الآسيوية
بعد تداول أنباء عن استبعاده

النصر يُنهي الجدل حول الرخصة الآسيوية

2019/08/30
الساعة 12:43 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

أوضح نادي النصر في بيان رسمي عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، حقيقة الأنباء المتداولة بشأن عدم مشاركته في بطولة دوري أبطال آسيا لعدم حصوله على الرخصة الآسيوية.

وقال: “إشارة إلى ما يُتداول إعلاميًا حول الرخصة الآسيوية لنادي النصر فإن مجلس الإدارة برئاسة الدكتور صفوان السويكت يود الإيضاح لجماهير العالمي بأنه قد تم الانتهاء من المتطلبات الأساسية للحصول عليها”.

وأشار البيان إلى أن الانتهاء من متطلبات الرخصة تم بدعم كبير من الهيئة العامة للرياضة التي قامت بواجبها كاملًا، وخصصت فريقًا على مدار الساعة لمتابعة إنهاء إجراءات الرخصة للأندية السعودية، ومن بينها نادي النصر.

واختتم العالمي بيانه الرسمي قائلًا: “وفي هذا الإطار يود نادي النصر التأكيد على الحرص على استقاء الأخبار من مصادرها الصحيحة المعتمدة”.



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