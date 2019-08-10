النصر يُنهي تدريباته ويطير إلى الإمارات

المواطن - محمد سمعه

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر تدريباته، اليوم السبت؛ وذلك استعدادًا لمواجهة نادي الوحدة الإماراتي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا بعد غد الاثنين.

وكانت مباراة الذهاب بين النصر والوحدة انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق يوم الاثنين الماضي، في مباراة كانت أُقيمت على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

ويذكر أن بعثة الفريق الأول لكرة القدم بـ النصر ستغادر إلى مدينة أبو ظبي الإماراتية مساء اليوم السبت.

نجح نادي النصر وخلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في التعاقد مع المهاجم عبدالفتاح آدم من صفوف نادي التعاون ولمدة خمس سنوات.

وقالت تقارير صحافية محلية: إن نادي النصر سيفقد اللاعب عبدالفتاح آدم لمدة أسبوعين؛ وذلك بسبب إصابته بـ شد عضلي خلال تواجده في تدريبات المنتخب السعودي المُشارك في بطولة غرب آسيا 2019.

وبعد إصابة عبدالفتاح آدم، سيغيب مهاجم التعاون السابق عن المباراة الأولى للنصر ضد ضمك في الدوري السعودي للمحترفين يوم 22 أغسطس الجاري.

ويذكر أن عبدالفتاح آدم كان تُوج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين في الموسم الماضي مع التعاون على حساب الاتحاد.