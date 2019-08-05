النصر يُهدر تقدمه ويتعادل مع الوحدة الإماراتي

المواطن - مروة نبيل

انتهت- منذ قليل- مباراة النصر والوحدة الإماراتي، التي أُقيمت على إستاد الملك فهد الدولي، ضمن منافسات ذهاب الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

النصر والوحدة الإماراتي:

وبدأت مباراة النصر والوحدة الإماراتي بضغط كبير من لاعبي العالمي بحثًا عن تسجيل هدف مبكر، وتمكن النجم المغربي عبدالرزاق حمد الله من فض اشتباك التعادل السلبي في الدقيقة 17.

واستمرت محاولات النصر والوحدة الإماراتي لتسجيل هدف جديد، ولكن لم ينجح أي فريق في هز الشباك، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي بهدف عبدالرزاق حمد الله.

الوحدة يخطف التعادل:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، نجح ليوناردو دي سوزا في تسجيل هدف التعادل في مباراة النصر والوحدة الإماراتي عند الدقيقة 52، وواصل العالمي سيطرته على أحداث اللقاء.

وكاد الفريق الإماراتي أن يُسجل هدف الفوز في الوقت القاتل، إلا أن القائم الأيسر تصدى لتسديدته، لتنتهي مباراة النصر والوحدة الإماراتي بالتعادل الإيجابي.

ومن المقرر أن يلعب النصر والوحدة الإماراتي على ملعب آل نهيان في أبو ظبي، يوم الاثنين المقبل، ضمن منافسات إياب الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019.