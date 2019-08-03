النصر يُوقع عقدين احترافيين مع البريكان وأيمن يحيى

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي النصر، يوم أمس السبت، عن توقيعه لعقدين احترافيين مع اللاعبين فراس البريكان وأيمن يحيى.

وذكر الحساب الرسمي لنادي النصر، أن فراس البريكان وقع عقدًا احترافيًّا مع أصفر العاصمة لمدة أربع سنوات، بينما وقع اللاعب أيمن يحيى على عقد احترافي مدته خمس سنوات.

وحضر التوقيع رئيس النصر صفوان السويكت.

جدير بالذكر أن نادي النصر كان أعلن تكليف عبدالرحمن الحلافي بمنصب المشرف العام على كرة القدم في النادي لحين الانتهاء من كافة أعمال الاستلام والتسليم النظامية.

ويستعد نادي النصر، يوم الاثنين المقبل لمواجهة نادي الوحدة الإماراتي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وتعاقد النصر، خلال فترة الانتقالات الصيفية، مع اللاعب عبدالفتاح آدم من صفوف نادي التعاون.