النصر يُوقع عقدين احترافيين مع الشمري والعقيدي

المواطن - محمد سمعه

وقع صفوان السويكت رئيس مجلس إدارة نادي النصر عقدين احترافيين مع اللاعبين عبدالرحمن الشمري ونواف العقيدي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقبل توقيع النصر مع الشمري والعقيدي، كان العالمي وقع يوم السبت الماضي عقدين احترافيين مع اللاعبين فراس البريكان وأيمن يحيى.

وذكر الحساب الرسمي لنادي النصر، أن فراس البريكان وقع عقدًا احترافيًّا مع أصفر العاصمة لمدة أربع سنوات، بينما وقع اللاعب أيمن يحيى على عقد احترافي مدته خمس سنوات.

جدير بالذكر أن نادي النصر كان أعلن تكليف عبدالرحمن الحلافي بمنصب المشرف العام على كرة القدم في النادي لحين الانتهاء من كافة أعمال الاستلام والتسليم النظامية.

وتعاقد النصر، خلال فترة الانتقالات الصيفية، مع اللاعب عبدالفتاح آدم من صفوف نادي التعاون.

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في الفوز أمس الأربعاء على نظيره المجزل وديًّا، استعدادًا لمواجهة العالمي المقبلة ضد الوحدة الإماراتي في إياب دور الـ16 بدوري أبطال آسيا.