النفط ينخفض 1% بعد قرار مجلس الاحتياطي

المواطن - متابعة

تراجعت أسعار النفط اليوم الخميس لتسجل أول انخفاض في 6 أيام بعدما أحبط مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) آمال البدء في سلسلة من تخفيضات سعر الفائدة إضافة إلى انتهاء المحادثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة دون تقدم واضح تجاه حل النزاع التجاري المرير.

ونزلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 68 سنتًا أو واحدًا بالمئة إلى 64.37 دولار للبرميل، بعدما فقدت أكثر من دولار في وقت سابق من الجلسة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس المتوسط الأمريكي 72 سنتًا أو 1.2 بالمئة إلى 57.86 دولار للبرميل، بعدما تراجعت بأكثر من دولار في وقت سابق من الجلسة.

جاء هذا التراجع على الرغم من انخفاض المخزونات الأمريكية أكثر من المتوقع وتراجع إنتاج الخام بين الدول الأعضاء في أوبك إضافة إلى انخفاض الصادرات الليبية، وهي من العوامل التي تدفع السوق للارتفاع عادة. لكن الإنتاج الأمريكي ارتفع في سوق لا تزال متخمة بالمعروض.