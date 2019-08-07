النفط يهوي لأدنى مستوى في 7 أشهر

المواطن - متابعة

هوت أسعار النفط أكثر من 4.5 في المائة، أمس الأربعاء، مسجلة أدنى مستوياتها في سبعة أشهر وموسعة خسائرها الحادة التي مُنيت بها مؤخرًا، وذلك في أعقاب زيادة غير متوقعة في مخزونات الخام الأمريكية ومخاوف من تراجع الطلب بسبب تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وأنهت عقود برنت جلسة التداول منخفضة 2.71 دولار، أو 4.6 في المائة، لتبلغ عند التسوية 56.23 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى إغلاق منذ أوائل يناير. وبلغت خسائر خام القياس العالمي 24.5 في المائة منذ أن سجلت ذروتها للعام 2019 في إبريل.

وأغلقت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط منخفضة 2.54 دولار، أو 4.7 في المائة، عند 51.09 دولار للبرميل.

وهبطت أسعار النفط في التعاملات المبكرة بفعل مخاوف بشأن الحرب التجارية، ثم وسعت خسائرها بعد بيانات حكومية أظهرت زيادة قدرها 2.4 مليون برميل في مخزونات الخام في أمريكا، في حين كان محللون قد توقعوا انخفاضًا قدره 2.8 مليون برميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية: إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة تراجعت لسبعة أسابيع متتالية قبل الزيادة التي سجلتها الأسبوع الماضي، لكنها تبقى مرتفعة حوالي 2 بالمائة عن المتوسط لخمس سنوات في مثل هذا الوقت من العام.

وهوت أسعار برنت حوالي 14 في المائة منذ الأسبوع الماضي مجارية هبوطًا حادًّا في أسواق الأسهم العالمية بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: إنه سيفرض رسومًا جمركية بنسبة 10 في المائة على بضائع صينية إضافية قيمتها 300 مليار دولار بدءًا من أول سبتمبر.

وخفضت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية هذا الأسبوع توقعاتها للطلب الأمريكي على النفط ومنتجات الوقود، وخفضت أيضًا توقعاتها للاستهلاك العالمي للخام ومنتجات الوقود بنسبة 0.1 في المائة لكل من عامي 2019 و2020.

من ناحية أخرى، من المنتظر أن يرتفع إنتاج الخام الأمريكي 1.28 مليون برميل يوميًّا إلى 12.27 مليون برميل يوميًّا هذا العام.