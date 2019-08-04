النيابة العامة تعلن فتح باب التقديم على وظائف ملازم تحقيق

المواطن - الرياض

أعلنت النيابة العامة عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) فتح باب التقديم على وظائف (ملازم تحقيق) لعام 1441هـ، واشترطت النيابة العامة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يكون حاصلاً على شهادة إحدى كليات الشريعة بالمملكة، وذلك وفقاً للشروط وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– ملازم تحقيق.

شروط التعيين على وظائف كادر أعضاء النيابة العامة بمرتبة ملازم تحقيق:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية

2- أن يكون حسن السيرة والسلوك.

3- أن يكون متمتعاً بالأهلية اللازمة.

4- أن يكون حاصلاً على شهادة إحدى (كليات الشريعة) بالمملكة، أو شهادة أخرى معادلة لها أو أن يكون حاصلاً على شهادة تخصص (الأنظمة) من إحدى جامعات المملكة أو شهادة أخرى معادلة لها وفي حالة المعادلة أن ينجح في امتحان خاص يعقد لهذا الغرض.

5- أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية بتقدير عام لا يقل عن جيد.

6- أن يكون لائقاً صحياً للخدمة.

7- ألا يكون قد حكم عليه بحد أو تعزير أو جرم مخل بالشرف والأمانة أو صدر في حقه قرار تأديبي بالفصل من وظيفة عامة ولو كان قد رد إليه اعتباره.

8- أن يجتاز بنجاح الاختبار الذي يعقد لأجل التعيين.

9- ألا يكون موظفاً حكومياً.

في حالة توفر جميع الشروط الموضحة أعلاه ، يلزم الموافقة على الإقرارات التالية:

– لم يسبق أن حكم عليّ بحد شرعي أو جريمة.

– لست موقوفاً أو محال للتحقيق حالياً.

– أوافق على تعييني بأي منطقة يتم ترشيحي عليها.

– أتعهد أنني غير متزوج من غير سعودية.

– أتحمل مسؤولية استبعاد طلبي في حال عدم صحة الشروط.

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن وينتهي بتاريخ 1440/12/14هـ.